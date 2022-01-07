ПО "Азеригаз" в 2022 г. начнет устанавливать абонентам смарт-счетчики

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" с 2022 года приступит к установке абонентам газовых смарт-счетчиков.

Об этом заявил в пятницу журналистам начальник отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев, сообщает Trend.

По его словам, ранее в Азербайджане не было газовых смарт-счетчиков, и их установка начнется в нынешнем году.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)