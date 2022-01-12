В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом, вылечились 577 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 645 случаев заражения коронавирусом, 577 человек вылечились, девять - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен 622 881 случай заражения коронавирусной инфекцией, 606 888 человек вылечились, 8 480 – скончались, число активных больных составляет 7 513.

За последние сутки в стране проведены 10 746 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 968 349.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)