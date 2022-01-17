О новой волне и вакцинации в Азербайджане рассказывает Др.Исмаил Эфендиев

Если обратить внимание на ежедневную статистику по коронавирусу в Азербайджане, у нас ситуация гораздо лучше, чем в Европе. Этому способствовало и раннее начало вакцинации в стране, и значительный охват населения двумя дозами вакцины. Сегодня охват населения нашей страны вакцинами превышает показатели вакцинации в большинстве соседних стран.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация во всех странах меняется в связи с возникновением новой волны с распространенной инфекцией «омикрон». Первые случаи заражения подтверждены и у нас в Азербайджане. Но широкий охват вакцинацией, достаточное количество вакцинированных людей позволяет нам надеяться, что новая волна не будет столь серьезной, не даст такую нагрузку на систему здравоохранения, как это было в предыдущие годы. Те люди, которые не вакцинированы до сих пор, или те, у которых с момента вакцинации прошло более 6 месяцев, им обязательно надо вакцинироваться и сделать бустерную дозу. Борьба с коронавирусом в стране продолжается. И мы все должны быть готовы к новой волне, к новому штамму «омикрон».

Об успехах Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса, о новой волне и вакцинации в Азербайджане рассказывает заместитель начальника Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета, доцент Исмаил Эфендиев на телеканале CBC.AZ. Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/d_pahoepS3E