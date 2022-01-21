Азербайджан - одна из стран мира с лучшими условиями для тренировок – австралийская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – одна из стран мира с лучшими условиями для тренировок.

Об этом сказала член сборной Австралии по художественной гимнастике Александра Кирой-Богатырёва, находящаяся в Азербайджане на учебно-тренировочных сборах, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

19-летняя гимнастка из семьи с русскими корнями родилась в Новой Зеландии, проживает в Австралии. Александра Кирой-Богатырёва, которая учится на факультете права австралийского Университета Монаша, уже на протяжении 13 лет занимается художественной гимнастикой.

Говоря о своих достижениях в спорте, гимнастка отметила, что для нее большой и запоминающийся успех – это две бронзовые медали, завоеванные на Играх Содружества, а также звание 21-кратной чемпионки Австралии.

Для Александры Кирой-Богатырёвой это не первый визит в Баку. По ее словам, она посещала столицу Азербайджана во время проведения Кубков и чемпионатов мира.

"Планирую остаться здесь примерно до мая или августа. К сожалению, в Австралии проблемы в связи с пандемией COVID-19 и сейчас вернуться в страну очень сложно. Поэтому, воспользовавшись созданными здесь высокими условиями, вместе с членами сборной продолжу тренировки", - сказала австралийская гимнастка.

Говоря о тренировках в Национальной арене гимнастики в Баку, Кирой-Богатырёва отметила, что тренировки здесь каждый день отличаются новой программой и разнообразием.

"Здесь невероятная система тренировок. В программу входят упражнения на растяжку, силовые упражнения, фитнес, кардиотренировки. Я бы сказала, что результатом таких профессиональных тренировок является то, что у Азербайджана сильная национальная команда. Наряду со всеми созданными условиями в залах, есть бассейн, сауна, отель, столовая. Уделяется внимание правильному питанию спортсменов, с ними работают профессиональные тренеры и хореографы. Здесь все гостеприимные и добродушные. Одним словом, Азербайджан является одним из лучших тренировочных центров в мире", - сказала спортсменка.

Гимнастка из Австралии также поделилась впечатлениями от столицы Азербайджана, отметив, что ознакомилась со всеми достопримечательностями города.

"Посетила "Пламенные башни", Центр Гейдара Алиева. Члены сборной показали мне все достопримечательности Баку, мы вместе сходили в кино", - добавила грация.

Говоря о предстоящих соревнованиях, Александра Кирой-Богатырёва отметила, что впереди Гран-при "Кубка Дерюгиной", который пройдет в Украине, а также Кубки мира в Баку и Ташкенте.

(Автор: Джани Бабаева)