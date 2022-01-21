Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты необходимые меры для установления личности лиц, погибших в ходе боевых операций.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев на заседании коллегии Военной прокуратуры по итогам прошлого года.

По его словам, сотрудниками Военной прокуратуры совместно с сотрудниками министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности проведены интенсивные оперативно - следственные мероприятия, неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы.

Поисковые группы, состоящие из сотрудников министерства обороны и МЧС, регулярно проводили работу в этом направлении. На сегодняшний день установлены личности 2 908 лиц, в том числе пропавших без вести военнослужащих, тела которых переданы их семьям. Продолжаются оперативно - следственные мероприятия с целью установления местонахождения шести пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут регулярную работу, сказал Велиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)