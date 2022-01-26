Кислородная терапия омолодит кожу и разгладит морщины

Био оксиген или Oxygen Theaphy – это сравнительно новое косметологическое направление по уходу за молодой и возрастной кожей. Кислородная мезотерапия направлена на омоложение и оздоровление кожи, коррекцию морщин. В основе манипуляции лежит использование кислорода как эффективного средства доставки активных ингредиентов лечебного коктейля в низкие слои эпидермиса. Процедура обеспечит вашу кожу необходимыми витаминами, минералами и главное гиалуроновой кислотой, которая предотвращает процесс старение.

Oxygen-терапия проводится с помощью специального аппарата OXYGET, который подает 98%-й кислородный коктейль непосредственно в кожный покров. Таким образом, клетки дермы насыщаются кислородом не через кровь, как обычно, а непосредственно из воздуха.

Активные вещества усваиваются быстрее, обогащая кожу полезными компонентами. Благодаря насыщению клеток кислородом, активизируется выработка молодого коллагена, ускоряется обмен веществ и отток лимфы.

Кислородная мезотерапия позволяет практически мгновенно увлажнить и восстановить кожный покров, помогает бороться с эстетическими дефектами и возрастными изменениями. Кожа – самый большой орган человека, поэтому она нуждается в регулярном обогащении кислородом и полезными веществами. Если кислорода не хватает, кожа становится тусклой и безжизненной, быстро стареет, теряет упругость. Все это предотвратить и восстановить жизненный тонус дермы помогает Oxygen-терапия.

В клинике аппаратной косметологии АSTHETIK LAB вам предложат процедуру Oxygen Theraphy с использованием оригинального оборудования и одноразовых насадок. Процедура безопасна и гигиенична. Лечебные коктейли подбирают индивидуально, учитывая тип и дефекты кожи пациента.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

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