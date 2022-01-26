БАКУ /Trend/ - В Азербайджан въезд–выезд авиатранспортом разрешен гражданам еще двух стран, а также постоянно проживающим там гражданам других стран, лицам без гражданства. Это - Беларусь и Румыния.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес соответствующие изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Требования для въезда-выезда граждан этих стран в Азербайджан воздушным транспортом следующие:

- в отношении лиц старше 18 лет – только при наличии паспорта COVID-19 (действительного сертификата о полной вакцинации или же сертификата об иммунитете к COVID-19) и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед вылетом;

- в отношении лиц в возрасте от 1 до 18 лет - только на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета.

При отъезде этих лиц из Азербайджана ПЦР-тест на COVID-19 не требуется.

(Перевод: Нубар Кулузаде)