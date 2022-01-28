Названы регионы Азербайджана с наибольшим распространением COVID-19
БАКУ /Trend/ - Обнародована обновленная статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджане.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az, наибольшее число инфицированных выявлено в Баку - 52,3 процента.
Далее следуют: Абшеронский район - 13,3 процента, Аранская зона - 12,9 процента, Гянджа-Газахский регион - 7,7 процента, Губа-Хачмазский - 3,6 процента, Шеки-Загатальский - 3,5 процента, Лянкяранский район - 2,5 процента, горный Ширван - 2,2 процента, Верхний Карабах - 1,6 процента.
На Нахчыванскую Автономную Республику пришлось 0,5 процента от общего числа инфицированных коронавирусом.
По данным сайта, 0,5 процента инфицированных составили вернувшиеся из-за рубежа граждане Азербайджана.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)