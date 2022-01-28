Названа дата очередного автобусного рейса Баку-Агдам

БАКУ /Trend/ - Очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Агдам-Баку будет выполнен 31 января. Отправление - в 06:30.

Как сообщает в пятницу Trend, рейс выполнит автобус на 50 мест.

В рамках поездки в Агдам ее участники ознакомятся с дворцовым комплексом, построенным в XVIII веке Панахали ханом, могилой Хуршидбану Натаван, разрушенной армянами, а также с другими историческими памятниками, подвергшимися армянскому вандализму.

Отметим, что с 24 января в Азербайджане запущены регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.

Желающие совершить поездку на освобожденные земли могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)