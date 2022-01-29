Поиски пропавшего в Кяльбаджарском районе азербайджанского военнослужащего продолжаются - минобороны

БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий и метелью на территории Алагёлляр в Кяльбаджарском районе заблудились и пропали четверо азербайджанских военнослужащих - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается, немедленно были начаты поиски военнослужащих, в результате которых утром 29 января младший сержант Джавад Гусейнов, солдат Машалла Гусейнов и солдат Ясин Керимов были найдены. Они были помещены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и находятся под наблюдением врача.

Поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)