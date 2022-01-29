В Национальной арене гимнастики наградили победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 января, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и 18-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке, сообщает Trend.

Золотую медаль в прыжках на батуте в возрастной категории "пре-юниоры" среди юношей завоевал Аммар Бахшалиев (49.750 балла), "серебро" - у Фархада Мустафаева (40.320 балла), бронзовая медаль досталась Нихаду Аскерли (36.330 балла). Спортсмены являются воспитанниками Бакинской школы гимнастики.

На первую ступень пьедестал почёта в прыжках на батуте в возрастной категории "пре-юниоры" среди девушек взошла Сяма Джафарова (43.750 балла), на втором месте – Самира Гусейнова (40.300 балла), на третьей ступени пьедестала - Айлин Мамедли (39.870 балла). Сяма Джафарова - представительница Бакинской школы гимнастики, а Самира Гусейнова и Айлин Мамедли - спортивного клуба "Оджаг".

Воспитанница Бакинской школы гимнастики Медина Абуталыбова с результатом 37.500 балла выступила в возрастной категории "юниоры" в прыжках на акробатической дорожке среди девушек.

Первое место в прыжках на акробатической дорожке среди мужчин в возрастной категории "взрослые" занял Михаил Малкин (51.700 балла), на втором месте - Адыль Гаджизаде (46.500 балла), на третьей ступени пьедестала - Тофиг Алиев (45.700 балла).

Михаил Малкин представляет спортивный клуб "Оджаг", Адыль Гаджизаде и Тофиг Алиев – Бакинскую школу гимнастики.

Отметим, что в чемпионате и первенстве принимают участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступают в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступают в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)