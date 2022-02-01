В Азербайджане устанавливается порядок приема пожертвований религиозными организациями
БАКУ /Trend/ - Религиозные организации в Азербайджане будут принимать пожертвования с помощью банковских карт и электронных платежных систем.
Это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.
Согласно изменениям, религиозные структуры будут обращаться по вопросу добровольных пожертвований, а также получать эти пожертвования наличными или с помощью банковских карт, электронных платежных систем или по интернету.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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