В Азербайджане устанавливается порядок приема пожертвований религиозными организациями

Общество 1 февраля 2022 14:38 (UTC+04:00)
В Азербайджане устанавливается порядок приема пожертвований религиозными организациями

БАКУ /Trend/ - Религиозные организации в Азербайджане будут принимать пожертвования с помощью банковских карт и электронных платежных систем.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, религиозные структуры будут обращаться по вопросу добровольных пожертвований, а также получать эти пожертвования наличными или с помощью банковских карт, электронных платежных систем или по интернету.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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