В Азербайджане названо число студентов с общим средним показателем успеваемости ниже 71 балла

БАКУ /Trend/ - Заявку на получение образовательного студенческого кредита в Фонд образовательных студенческих кредитов могут подать студенты с общим средним показателем успеваемости на уровне 71 балла и выше.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов.

По его словам, в Азербайджане на платной основе обучаются 126 173 студента, 28 674 из которых имеют академическую задолженность.

"Общий средний показатель успеваемости 41 291 студента ниже 71 балла", - сказал Пашаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)