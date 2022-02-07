В Азербайджане названо число студентов с общим средним показателем успеваемости ниже 71 балла
БАКУ /Trend/ - Заявку на получение образовательного студенческого кредита в Фонд образовательных студенческих кредитов могут подать студенты с общим средним показателем успеваемости на уровне 71 балла и выше.
Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов.
По его словам, в Азербайджане на платной основе обучаются 126 173 студента, 28 674 из которых имеют академическую задолженность.
"Общий средний показатель успеваемости 41 291 студента ниже 71 балла", - сказал Пашаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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