Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах - глава фонда

БАКУ /Trend/ - Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня глава Фонда образовательных студенческих кредитов Азербайджана Араз Пашаев.

"В одних странах для этого требуется залог, в других - поручительство, созаемщик, однако в нашей стране таких требований нет", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)