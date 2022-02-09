Генпрокуратура обнародовала очередную информацию по «Тертерскому делу»

БАКУ /Trend/ - В связи с противоправными действиями некоторых военнослужащих воинских частей минобороны, расположенных в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, совершенными в мае - июне 2017 года, которые заключались в допросе лиц, подозреваемых ими в совершении незаконных действий, в применении физического и психологического насилия, пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, приведшего к смерти и другим тяжелым последствиям, следственная группа во главе с первым заместителем генерального прокурора Азербайджана возобновила расследование по уголовным делам. С 16 декабря 2021 года по всем направлениям ведутся интенсивные следственные действия.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, за прошедший период выявлены и признаны потерпевшими еще 163 человека, которые были всесторонне допрошены по всем обстоятельствам дела, проведена их судебно-медицинская экспертиза. Таким образом, по указанным уголовным делам к настоящему времени в целом выявлен 281 потерпевший, в том числе установленные в ходе предыдущего расследования по фактам пыток.

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