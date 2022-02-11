Стартовала обучающая программа Федерации гимнастики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами обучающей программы Общественного Объединения "Федерация гимнастики Азербайджана" (AGF) по профессиональной подготовке тренеров, утвержденными решением Исполнительного комитета Федерации от 9 сентября 2020 года, сдан в пользование учебный сайт AGF (https://tedris.agf.az/main).

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на AGF.

Посредством данного сайта тренеры, пройдя онлайн-регистрацию на тренерские курсы по гимнастическим дисциплинам (художественная гимнастика, мужская и женская спортивная гимнастика, батутная гимнастика, тамблинг, акробатическая и аэробная гимнастика), смогут ознакомиться с обучающими материалами и в дальнейшем сдать экзамен.

Обучающие курсы состоят из пяти уровней (первые два – начальные, следующие три – основные).

Отметим, что на сайте уже нашли отражение обучающие материалы, относящиеся к онлайн-части курсов по батутной гимнастике первого уровня (для тренеров, работающих с гимнастами в возрасте 5-7 лет).

В связи с этим тренеры, работающие в спортивных клубах и обществах, действующих в стране, могут зарегистрироваться на онлайн-курсы по батутной гимнастике данного уровня. После успешного прохождения онлайн-курса и сдачи экзаменов они получат электронный сертификат слушателя.

Теоретическую и практическую части курса 15-17 февраля в Национальной арене гимнастики проведет член Технического комитета по батутной гимнастике Международной федерации гимнастики Дмитрий Поляруш.

Ознакомиться с правилами программы по профессиональной подготовке тренеров можно на официальном сайте Федерации гимнастики Азербайджана (https://agf.az/uploads/rules/---az--rbaycan-gimnastika-fede_7548_az.pdf).

(Автор: Джани Бабаева)