В Азербайджане названо число инвалидов войны, обеспеченных высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по поручению главы государства продолжается обеспечение инвалидов войны высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, эта работа ведется министерством с декабря 2020 года. За прошедший период 188 ветеранов 44-дневной Отечественной войны были обеспечены 196 высокотехнологичными протезами.

Также, согласно информации, 80 высокотехнологичными протезами были обеспечены 75 военнослужащих, получивших инвалидность в ходе боевых операций во время I Карабахской войны, в период до начала 44-дневной Отечественной войны, а также в связи с выполнением обязанностей военной службы.

Таким образом 276 высокотехнологичными протезами были обеспечены 263 инвалида войны.

Обеспечение протезами осуществляется в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

Отметим, что предоставляемые протезы типа "Genium" отличаются своей высокой функциональностью. Протез позволяет пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, более точно регулировать движения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)