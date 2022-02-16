Правительству Азербайджана представлены предложения в связи с муниципалитетами

БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана направило в Кабинет министров пакет предложений по совершенствованию муниципального управления, эффективному использованию муниципальных земель, устранению проблем при сборе местных налогов и выплат.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов.

Пакет предложений предусматривает изменения в Гражданский, Земельный и Административный кодексы, законы "Об управлении муниципальными землями", "О земельном рынке", "Об аренде земли", "О статусе муниципалитетов", "О местных (муниципальных) налогах и выплатах" и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)