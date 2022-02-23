В Азербайджане приемным семьям будет оказана соцподдержка - министр

БАКУ /Trend/ - В модели приемной семьи основная цель заключается в том, чтобы дети, лишенные родительской опеки, росли в семьях, а не в учреждениях социального обслуживания. Для этих семей в Азербайджане созданы соответствующие механизмы социальной поддержки.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, если метод приемной семьи не сработает, то ребенок будет помещен в учреждение социального обслуживания и начнется работа по его усыновлению.

«Намерение и цель государства здесь однозначны - вырастить как можно больше детей вне учреждений социального обслуживания. На первом этапе необходимо оказать социальную поддержку ребенку для того, чтобы он остался в своей семье. Если это невозможно, задействуется механизм приемной семьи или усыновления.

Эти механизмы будут применяться в отношении каждого ребенка, потерявшего родителей или лишенного родительской опеки», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)