Эмин Амруллаев о процессе передачи детсадов в подчинение минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане идет процесс передачи детских садов в подчинение министерства образования.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр образования Эмин Амруллаев.

По его мнению, этот процесс, вероятно, завершится до конца марта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)