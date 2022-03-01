В Азербайджане завершился охотничий сезон

БАКУ /Trend/ - Охотничий сезон 2021-2022 годов в Азербайджане завершился 27 февраля, и выдача разрешений на охоту приостановлена. С указанной даты охота запрещена.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Закрытие охотничьего сезона связано с биологическими особенностями животных и птиц. В этот период охота запрещена во избежание урона их популяции и естественному росту, отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)