В Азербайджане завершился охотничий сезон
БАКУ /Trend/ - Охотничий сезон 2021-2022 годов в Азербайджане завершился 27 февраля, и выдача разрешений на охоту приостановлена. С указанной даты охота запрещена.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.
Закрытие охотничьего сезона связано с биологическими особенностями животных и птиц. В этот период охота запрещена во избежание урона их популяции и естественному росту, отметил он.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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