Распространено совместное заявление структур здравоохранения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана и Объединение по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB) распространили совместное заявление, сообщает в субботу Trend.

Как отмечается в заявлении, с целью повышения эффективности деятельности в области охраны здоровья населения, обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения и доступа граждан к качественным услугам здравоохранения главой государства 13 мая этого года подписан указ, согласно которому минздраву поручено создать рабочую группу Центра трансформации здравоохранения с привлечением участников системы здравоохранения и соответствующих госструктур.

Конечной целью Центра трансформации здравоохранения является повышение уровня удовлетворенности граждан системой здравоохранения. Это обусловливает необходимость совершенствования и внедрения нормативно-правовой базы и моделей управления. Также будут проанализированы текущая ситуация и международный опыт, связанный с выполнением задач Центра, и представлены предложения, согласованные с членами рабочей группы.

Согласно указу, научно-исследовательские учреждения переданы в подчинение минздрава. Научно-исследовательские институты, научные центры играют роль клинической базы в образовательном процессе.

Адаптация деятельности минздрава Азербайджана к вызовам современности и устойчивое развитие системы здравоохранения создали потребность в дополнительных человеческих ресурсах. Для проведения последовательной работы с медицинскими работниками, постоянного совершенствования системы здравоохранения количество штатных единиц аппарата министерства доведено до 130.

Согласно указу, общее руководство и контроль за деятельностью публичного лица юридического права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" будет осуществлять Наблюдательный совет в составе председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), замминистра здравоохранения, замминистра труда и социальной защиты населения, зампредседателя правления Государственного агентства по ОМС и председателя Профсоюза работников здравоохранения. Текущее руководство деятельностью TƏBIB осуществляется исполнительным директором и тремя его заместителями, назначаемыми и освобождаемыми от должности Наблюдательным советом TƏBIB.

(Перевод: Нубар Кулузаде)