В Германии организованы международные спортивные соревнования по случаю 99-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В германском городе Барлебен состоялись международные спортивные соревнования по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Trend из Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, в мероприятии, организованном Всемирным комитетом бокса имени Гейдара Алиева, приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, представители местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем стартовали поединки участвующих в соревнованиях спортсменов отдельных возрастных групп из различных стран по любительскому, профессиональному боксу, фехтованию, армрестлингу, развлекательным играм.

В первом боксерском поединке молодой азербайджанский спортсмен Бахтияр Искендерзаде, одержав победу над соперником, порадовал наших земляков. Награду победителю вручил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Отметим, что Всемирный комитет бокса имени Гейдара Алиева создан нашим соотечественником Яшаром Нифталиевым-Миллницем, проживающим в германском городе Магдебург. Основная цель комитета заключается в консолидации проживающих в мире азербайджанских спортсменов, обеспечении поднятия трехцветного флага Азербайджанской Республики и исполнения ее государственного гимна на спортивных соревнованиях, включении всемирных поясов, носящих имя Гейдара Алиева, в число самых престижных поясов мира.