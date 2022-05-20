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Синоптик рассказала, как долго сохранится ветреная погода в Баку

Общество Материалы 20 мая 2022 10:10
Синоптик рассказала, как долго сохранится ветреная погода в Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится ветреная погода.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, сегодня вечером в Баку и на Абшероне местами ожидаются дожди.

«Утром 21 мая ветер стихнет. Во второй половине дня в Баку и на Абшероне ожидается умеренный южный ветер», - сказала Мамедова.

Синоптик отметила, что дождливая погода сегодня ожидается и в регионах, но с утра 21 мая осадки прекратятся.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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