В Азербайджане обнародованы результаты вступительного экзамена в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительного экзамена (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Академии наук, состоявшегося 29 мая.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на ГЭЦ, студенты могут узнать о результатах экзамена по ссылке или отправив свой «рабочий номер» на 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 14 843 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 203 на него не явились. Один человек был отстранен от участия в экзамене за нарушение правил, его результаты были аннулированы.

Самый высокий балл, набранный на экзамене из 100 возможных, составил 99, так же, как и в прошлом году.

К выбору специальности допускаются бакалавры, которые продемонстрировали результаты, соответствующие условиям конкурса. По разным группам они отличаются и составляют минимальные 30, 40, 45 и 50 баллов. Выбор специальности осуществляется в соответствии с таблицей, которая будет опубликована в следующем номере журнала "Магистр".

Желающие подать заявление в апелляционную комиссию в связи с результатами экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ со второго по четвертого июня. Не прошедшие регистрацию в течение этого периода не смогут подать апелляцию позже. На обсуждение обращения бакалавра отводится не более 15 минут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)