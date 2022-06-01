В Азербайджане объявлена дата начала приема документов в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - 3 июня в Азербайджане начинается прием электронных документов в рамках конкурса по приему учителей на работу в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Trend в среду в министерстве образования, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут зарегистрироваться до 11:00 десятого июня, перейдя по ссылке www.miq.edu.az.

В конкурсе могут принять участие окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие государственный документ об образовании государственного образца или признанный документ о высшем образовании, полученном за рубежом, граждане Азербайджана или лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в стране.

Отметим, что согласно изменениям, внесенным в условия конкурса, который состоится в текущем году, на этапе отбора вакансий в конкурсе в первую очередь будут участвовать члены семей шехидов.

Как и в прошлые годы, в текущем году конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявок, тестовый экзамен, отбор вакансий и собеседование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)