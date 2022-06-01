...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку

Общество Материалы 1 июня 2022 18:19
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку

Читайте Trend в

Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня 1 июня - Международный день защиты детей.

Как сообщает Trend, 1 июня 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании этой даты как Международного дня защиты детей.

На организованной в тот день Международной женской конференции были озвучены предложения по обеспечению прав детей и принято решение посвятить 1 июня международной защите детей. Как и в большинстве стран мира, этот день отмечается и в Азербайджане.

Представляем кадры, снятые фотографом АМИ Trend Зауром Мустафаевым в Баку в связи с Международным днем защиты детей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости