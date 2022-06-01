Начал функционировать Бакинский центр №7 "ASAN xidmət" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня начал функционировать Бакинский центр №7 "ASAN xidmət", находящийся в подчинении Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Центр создан с учетом растущего спроса на его услуги в городе Баку и обслуживает граждан без территориальных ограничений.

Напомним, что 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Бакинского центра №7 «ASAN xidmət» и центра «Bilim Bakı».

В настоящее время существует 23 Центра "ASAN xidmət". 7 из них находятся в столице Баку, а остальные 16 - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Губе, Масаллы, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене.

Подробную информацию об их деятельности можно получить по телефону 108 "call-центр" или на сайте www.asan.gov.az .

(Перевод: Нубар Кулузаде)