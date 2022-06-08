Названо число иностранных волонтеров Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

БАКУ /Trend/ - В организации Гран-при Азербайджана «Формулы-1» примут участие около 100 иностранных волонтеров.

Об этом Trend сообщили в среду в Baku City Circuit.

"В этом году к соревнованиям привлечены 1 500 местных волонтеров. Наряду с ними, поддержку в организации соревнований окажут также около 100 иностранных волонтеров - из США, Ирландии, Швейцарии, Индонезии, Пакистана, Китая, Танзании, Ганы, Казахстана.

Большинство волонтеров будет заниматься вопросами, связанными со зрительскими трибунами, билетами.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» состоится 10-12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)