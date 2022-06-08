В Баку в связи с «Формулой-1» меняется схема движения автобусов

БАКУ /Trend/ - Принимаются меры для обеспечения доступности общественного транспорта для граждан в дни проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1», в связи с чем в схему движения автобусов №№1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 127, 205, M3 и H1 временно внесены изменения.

Об этом сообщили Trend в среду в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В сообщении отмечается, что подробную информацию об изменениях можно получить по ссылке https://bna.az/az/news/1483.

(Перевод: Фидан Мустафаева)