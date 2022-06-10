Миграционная служба Азербайджана выступила с заявлением в связи с сотрудниками бакинского филиала "Россия сегодня"

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба Азербайджана отклонила обращение бакинского филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Россия сегодня" о продлении разрешений на работу и временное проживание граждан Республики Беларусь Павла Антонова и Вероники Антоновой-Тризно. Копии принятых административных решений были представлены этим лицам.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Службу, решение о депортации вышеуказанных лиц из Азербайджанской Республики не принималось. Данные лица, повторно въехав в Азербайджанскую Республику, могут зарегистрироваться и остаться в стране, а также ходатайствовать о выдаче разрешения на временное проживание при наличии соответствующих оснований, предусмотренных законом.