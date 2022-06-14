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Сегодня в школах Азербайджана отмечают «Последний звонок»

Общество Материалы 14 июня 2022 07:50
Сегодня в школах Азербайджана отмечают «Последний звонок»

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БАКУ /Trend/ - 14 июня в школах Азербайджана отмечают «Последний звонок».

Как передает Trend со ссылкой на министерство образования, «Последний звонок» проводится во дворе каждого общеобразовательного учреждения, в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений без двора. В мероприятии могу принять участие родительские комитеты, ассоциации родителей и учителей и представители общественности.

Будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности студентов во время «Последнего звонка».

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