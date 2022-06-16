ООО «Artel Electronics» первая частная компания Узбекистана, выпустившая облигации на Республиканской фондовой бирже «Тошкент»

В пятницу ООО «Artel Electronics» («Artel»), ведущий производитель электроники и бытовой техники в Центральной Азии, стала крупнейшей частной компанией успешно разместившей корпоративные облигации на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (РФБ). Компания разместила три дебютных выпуска облигаций на сумму 30 млрд сум (2,71 млн долларов США), со сроком погашения 12-18 месяцев, купонной ставкой 21-22,5% и ежеквартальными выплатами. Базовая ставка Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет 16%.

Облигации на РФБ — это первая деятельность Artel на рынках капитала, как внутри страны, так и за ее пределами. Широкий круг инвесторов, включая банки и страховые компании, приняли участие в торгах, которые значительно превысили предложение.

Во время первого взаимодействия с сообществом инвесторов, Artel продемонстрировала свою лидирующую позицию на внутреннем рынке, быстрый рост экспорта и уверенные прогнозы грядущих перспектив. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании.

Директор Департамента развития рынков капитала Министерства финансов Республики Узбекистан, Сарварбек Ахмедов, высказался о следующем: “Выпуск облигаций Artel на РФБ является впечатляющим показателем развития рынков капитала Узбекистана. Министерство финансов стремится повысить доверие к внутренним рынкам и создать прозрачные условия ликвидной РФБ. Мы ожидаем, что другие крупные игроки вскоре рассмотрят РФБ, как потенциальную площадку для привлечения капитала, которая будет способствовать дальнейшему развитию как бизнеса, так и экономики страны”.

Шохрух Рузикулов, генеральный директор ООО “Artel Electronics", добавил: "Мы очень гордимся тем, что выпустили наши первые облигации на внутреннем рынке. РФБ совместно с региональными инвесторами являются прочной платформой для нашего первого выпуска облигаций. Это дает нам возможность продемонстрировать надежные фундаментальные показатели Artel и хорошие перспективы роста. Успешное взаимодействие с сообществом инвесторов является подтверждением нашей интенсивной работы по консолидации нашего бизнеса и приведению его в соответствие с лучшими международными практиками в области ESG и финансовой отчетности”.

Компания продолжает работу над приведением всех аспектов своей деятельности в соответствии с международными стандартами. Выпуск облигаций – естественный следующий шаг в стратегии Artel, который откроет доступ к новым формам финансирования. Данной трансформации способствовала консолидация Группы в 2020 году при материнской компании ООО “Artel Electronics". Совокупные консолидированные активы Группы превышают 3,7 трлн сум (330 млн долларов США).

После масштабных налоговых реформ в Узбекистане в 2019 году, которые сняли ограничения на размер бизнеса, частные компании смогли объединить свои дочерние компании в холдинговые. Это позволило им внедрить международные стандарты корпоративного управления и практики бухгалтерского учета, что обеспечило доступ к разнообразным формам финансирования, как внутри страны, так и за рубежом.

В начале 2022 года, согласно указу Президента, были введены налоговые льготы для стимулирования инвестиций на внутренних рынках капитала. Artel, таким образом является крупнейшей частной компанией, выпустившей облигации на РФБ.

Avesta Investment Group выступила консультантом сделки.