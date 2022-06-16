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В Азербайджане выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, вылечились 15 человек

Общество Материалы 16 июня 2022 16:35
В Азербайджане выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, вылечились 15 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 6 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились, один - скончался, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 925 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 130 человек вылечились, 9 715 – скончались, число активных больных составляет 80.

За последние сутки в стране проведены 2 714 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 932 255.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, вылечились 15 человек
В Азербайджане выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, вылечились 15 человек
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