В Азербайджане сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове до конца июня сохранится ветреная погода. Скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20, а в некоторых частях полуострова - 23-28 м/с.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, до конца июня, преимущественно в северных и западных районах страны, ожидается неустойчивая погода, местами кратковременные дожди с грозами.

Скорость западного ветра будет достигать 15-20, местами - 25-30 м/с.

Есть вероятность подъема уровня воды в реках.

(Перевод: Фидан Мустафаева)