В Азербайджане выявлены 12 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 18 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 12 случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 316 человек вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 155.

За последние сутки в стране проведены 1 849 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 957 854.

(Перевод: Фидан Мустафаева)