Ученик МТК принят в восьмой по счёту университет в мировом рейтинге ВУЗов

Ученик 11-го класса Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева Саид Насибов поступил в UCL (Университетский колледж Лондона), занимающий 8-е место в рейтинге университетов мира.

Хотя Саид был принят в Корейский передовой институт технологий и науки (KAIST), один из лучших университетов мира, Наньянский технологический университет, Национальный университет Сингапура, Университет Британской Колумбии, в итоге он выбрал Университетский Колледж Лондона.

Саид – серебряный призер XVIII Международной Жаутыковской олимпиады (IZHO) в Казахстане в 2022 году по информатике, бронзовый призер Международной олимпиады имени Лютфи Заде по информатике, бронзовый призер по информатике VI Международной олимпиады «Мегаполис» в 2021 году, 33-е место в Сингапуре, бронзовый призер олимпиады по информатике, золотой призер республиканских предметных олимпиад по информатике, золотой призер международной математической олимпиады SASMO, победитель других международных олимпиад.

Мы поздравляем Саида, его родителей и трудолюбивых учителей и желаем успехов всем молодым людям, которые достойно представляют Азербайджан на международных турнирах и возвышают имя нашей страны.