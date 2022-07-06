Число наркозависимых в Азербайджане превышает официальный статистический показатель - МВД

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день число наркозависимых в Азербайджане превышает показатель официальной статистики.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Азербайджана Ислам Гумбатов.

По его словам, своевременное выявление наркозависимых лиц и просвещение населения являются приоритетными вопросами.

"В результате принятых МВД мер в Азербайджане за последние два с половиной года было возбуждено более 19 тысяч уголовных дел в сфере борьбы с наркотиками, изъято из оборота более семи тонн наркотических средств и психотропных веществ.

Наркоторговцы в основном продают наркотики через соцсети, используя профили, открытые за рубежом, привлекая к этому молодежь и женщин. Наркомания также влияет на рост числа внутрисемейных конфликтов", - сказал Гумбатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)