Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 33-38, в Баку ночью - 22-24, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.

Завтра днем в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 35-39, местами - 42, в горах ночью 8-13, днем - 25-29 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)