В Азербайджане выявлены еще 174 случая заражения коронавирусом, вылечились 62 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 174 случая заражения коронавирусом, 62 человека вылечились, трое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794 092 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 831 человек вылечился, 9 722 – скончались, число активных больных составляет 539.

За последние сутки в стране проведены 2 911 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 994 425.

(Перевод: Нубар Кулузаде)