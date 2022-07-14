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В Азербайджане выявлены еще 174 случая заражения коронавирусом, вылечились 62 человека

Общество Материалы 14 июля 2022 18:28
В Азербайджане выявлены еще 174 случая заражения коронавирусом, вылечились 62 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 174 случая заражения коронавирусом, 62 человека вылечились, трое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794 092 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 831 человек вылечился, 9 722 – скончались, число активных больных составляет 539.

За последние сутки в стране проведены 2 911 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 994 425.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 174 случая заражения коронавирусом, вылечились 62 человека
В Азербайджане выявлены еще 174 случая заражения коронавирусом, вылечились 62 человека
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