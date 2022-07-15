В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов выпускникам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов выпускникам, передает в пятницу Trend.

Выступая перед гостями и студентами, ректор университета Камал Абдулла поздравил выпускников и пожелал им успехов в карьере.

Он отметил, что вуз всегда находится рядом со своими студентами и выпускниками и помогает им на жизненном пути.

Далее депутаты Милли Меджлиса (парламент), послы Мексики, Колумбии, Китая, Индии и других стран вручили отличившимся во время обучения студентам дипломы и почетные грамоты.

На церемонии награждения депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова поздравила выпускников и пожелала им успехов в дальнейшей деятельности.

«Сегодня мы все гордимся сильным Азербайджаном, и пусть в будущем Азербайджан гордится вами. Мы уверены, что в будущем вы внесете вклад в процветание Азербайджана», - сказала Севиль Микаилова.