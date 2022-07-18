Уроженцы села Агалы Зангиланского района отправляются на родные земли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С 19 июля в Азербайджане начинается процесс возвращения населения в село Агалы Зангиланского района.

Съемочная группа АМИ Trend ознакомилась с процессом подготовки к переселению одной из семей, которая отправится в Агалы.

Члены семьи выразили радость по поводу возвращения в Зангилан и признательность Президенту Ильхаму Алиеву, нашей армии за освобождение родных земель от оккупации, а также за созданные там сегодня условия.

Они почтили память шехидов и пожелали выздоровления ветеранам.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж об этом, подготовленный Trend TV.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)