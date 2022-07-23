БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 342 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 506, вторую - 167, три и более - 1 397, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 272 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 803 044. Первую дозу вакцины получили 5 363 914, вторую - 4 857 000, три и более - 3 329 356, бустерную дозу после положительного результата теста - 252 774 человека.