Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что с 28 июля до утра 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-20, местами - 23-25 м/с.

Об этом сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным синоптиков, с 27 июля и до конца третьей декады месяца в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Скорость западного ветра будет достигать 15-18, а 28 июля местами – 20-25 м/с.

Также ожидается увеличение водности рек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)