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В Азербайджане планируется расширить охват детей дошкольным образованием - министр

Общество Материалы 27 июля 2022 11:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется расширить охват детей дошкольным образованием - министр

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется расширить охват детей дошкольным образованием.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

По его словам, в Азербайджане предусматривается расширение сферы дошкольного образования на основе эффективной образовательной модели.

Ожидается, что в 2026 году 50 процентов детей соответствующего возраста будет охвачено дошкольным образованием, отметил министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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