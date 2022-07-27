В Азербайджане планируется расширить охват детей дошкольным образованием - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется расширить охват детей дошкольным образованием.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

По его словам, в Азербайджане предусматривается расширение сферы дошкольного образования на основе эффективной образовательной модели.

Ожидается, что в 2026 году 50 процентов детей соответствующего возраста будет охвачено дошкольным образованием, отметил министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)