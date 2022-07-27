Решение по форме учащихся принимают сами школы - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет требования о ношении учениками в школах определенной формы.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

По его словам, решение по этому вопросу принимают сами школы.

"Если школа принимает такое решение, то родитель может выбрать подходящую форму. Но ни у кого нет полномочий принуждать. Суть формы в том, чтобы все были равны. Министерство не будет проверять, почему ученик не носит форму. Директор школы также не имеет права требовать ношения формы", - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)