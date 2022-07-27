Нарушена госграница с Грузией, задержаны 2 человека - ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана успешно продолжаются меры по обеспечению охраны государственной границы.

Как сообщили Trend в ГПС, 26 июля в 20:40 на территории погранзаставы отдельной пограничной дивизии «Газах» вблизи села Икинджи Шыхлы Газахского района пограннаряд задержал двоих неизвестных, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии.

«Задержанными лицами оказались жители Шекинского района Азербайджана Насибов Камал Рамиз оглу, 1987 г.р. и Алиев Эльнур Мохуббат оглу, 1991 г.р. Было установлено, что они приехали на территорию на принадлежащем Насибову автомобиле марки Priora (госномер 99 KG 752). При осмотре автомобиля были найдены и изъяты семь грамм вещества, похожего на марихуану, два пистолета, охотничье ружье 16 калибра, пять патронов, карманный нож, кинжал, 3 300 манатов и 200 долларов США. Генпрокуратура и ГПС продолжают оперативно-следственные мероприятия по данному факту», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)