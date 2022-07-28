БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2106 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 406, вторую - 121, три и более - 1332, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 812 358. Первую дозу вакцины получили 5 365 873, вторую - 4 857 467, три и более - 3 335 146, бустерную дозу после положительного результата теста - 253 872 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)