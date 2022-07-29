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Состоялось закрытое заседание Президиума АН Азербайджана

Общество Материалы 29 июля 2022 12:12 (UTC +04:00)
Состоялось закрытое заседание Президиума АН Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялось закрытое заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности президента НАНА Ариф Гашимов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и члены Президиума академии.

На нем обсуждались вопросы, вытекающие из указа «О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 28 июля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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