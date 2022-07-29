В Карабахском экономическом районе состоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, созданном указом Президента Азербайджана.

Как сообщает Trend, заседание прошло под председательством специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмина Гусейнова.

В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета - заместитель министра экономики Самед Баширли, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов и заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова.

Открывая заседание, Эмин Гусейнов сначала выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за назначение председателя и членов Наблюдательного совета Службы. Затем было особо подчеркнуто обеспечение возвращения вынужденных переселенцев на родные земли для увековечения Победы азербайджанского народа, одержавшего самую большую победу в военной и дипломатической сферах. Председатель заседания подробно проинформировал членов Наблюдательного совета о направлениях деятельности новосозданного юридического лица публичного права и предстоящих задачах и работе по возвращению населения на освобожденные от оккупации территории, входящие в Карабахский экономический район.

На совещании также были обсуждены наиболее важные вопросы начального этапа в области организации деятельности Службы в целях обеспечения выполнения обязанностей, вытекающих из указа главы государства. Главным требованием является своевременное и в полном объеме выполнение поставленных задач.

В заключение председатель Наблюдательного совета дал соответствующие поручения о мерах, которые будут приняты для скорейшего обеспечения деятельности Службы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)